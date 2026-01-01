Colombia decreta estado de emergencia económica tras devastador terremoto 

Redacción

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, oficializó este miércoles 19 de agosto de 2026 la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos del país. La medida busca atender la crisis provocada por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió la región centro-oeste el pasado 10 de agosto, considerado el peor desastre natural en la nación en lo que va del siglo.

A través del decreto ejecutivo, el mecanismo legal estará vigente durante un mes con el objetivo de canalizar fondos nacionales e internacionales, realizar reasignaciones presupuestales y agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas en 471 municipios.

Un balance humano y material devastador

El más reciente reporte de las autoridades de gestión del riesgo confirma la magnitud de la tragedia:

Saldos mortales y heridos: Se registran al menos 314 personas fallecidas, 4,437 lesionados y 262 personas reportadas como desaparecidas.

Población afectada: El número de damnificados asciende a 262,154 ciudadanos.

Infraestructura: Se contabilizan 30,664 viviendas totalmente destruidas, 136,946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5,809 inmuebles con severos daños estructurales.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, extendiendo sus estragos a gran parte del territorio nacional.

Medidas de alivio y el “Fondo Milagro”

Para hacer frente a las secuelas de la catástrofe, el Ejecutivo colombiano anunció la creación del “Fondo Milagro”, una bolsa de recursos destinada a la rehabilitación urgente de hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos. Asimismo, el plan de asistencia incluye subsidios de arrendamiento, alivios tributarios, facilidades financieras para pequeños comerciantes y el pago temporal de servicios públicos para las familias vulnerables.

Con información de EFE