Comunidad estudiantil de la UAA le da la espalda a Pinzón

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El estudiantado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) optaría por un relevo en la rectoría de la institución que encabeza Sandra Yesenia Pinzón Castro, luego que en las votaciones se impuso la mayoría por la candidatura de Juan Carlos Arredondo Hernández.

El proceso electoral interno se efectuó ayer jueves, en medio de señalamientos por la Estafa Ponzi, que pegó a las arcas financieras de la UAA y que en dos años no ha sido aclarada, ni hay personas sancionadas.

Durante las votaciones, hubo convocatorias impresas en los salones que terminaron vandalizadas de forma anónima.

De manera oficial, Arredondo Hernández contabilizaría el 61 por ciento de los sufragios, por encima del acumulado de la rectora en turno que suma 27 por ciento, mientras Juan José Shaadi alcanzaría el 11 por ciento de cerca de 13 mil alumnos

En cuanto a los votos de académicos de la institución, Pinzón Castro lleva la delantera con 62 por ciento, dejando en segundo puesto a Arredondo con 23 por ciento y Shaadi obtendría 14 puntos porcentuales, de unos 750 mentores.

Cabe mencionar que la decisión final para la rectoría de los siguientes tres años será determinada por la Junta de Gobierno de la UAA, en fecha posterior.