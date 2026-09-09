Con la repetición del Super Bowl hoy inicia la NFL

Redacción

Tras 213 días de espera desde la victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, la National Football League (NFL) inicia este jueves su temporada 2026.

El encuentro inaugural se llevará a cabo en el Lumen Field con una reedición directa del duelo por el Trofeo Lombardi entre Halcones Marinos contra Patriotas, marcando el inicio de una campaña que culminará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles con el Super Bowl LXI.

El arranque del campeonato sucede tras un receso veraniego marcado por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en recintos de la liga, evento que reavivó el debate sobre el uso de superficie de pasto natural para la prevención de lesiones en los atletas profesionales.

La temporada baja registró una inédita rotación de pasadores titulares en múltiples franquicias como Las Vegas, Atlanta o Miami. A estos ajustes se suma la contratación de diez nuevos entrenadores en jefe, igualando la cifra máxima de reestructuraciones en los banquillos registrada en las campañas de 1978, 1997, 2006 y 2022.

Regreso a México

De acuerdo con ESPN Research, esta apertura representa la quinta ocasión en la historia en que la NFL programa una revancha del Super Bowl en las primeras dos semanas de la campaña regular posterior. En el historial general de 12 enfrentamientos inmediatos entre finalistas, los campeones defensores ostentan una marca favorable de 8 victorias por 3 derrotas.

Asimismo, la liga fijará un récord con nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. Como parte del programa internacional, la Ciudad de México albergará el choque de la Semana 11 entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, para noviembre.

Con información de ESPN

Foto: X Seahawks.