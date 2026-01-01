Con placas anteriores alrededor de 300 mil unidades en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Alfredo Cervantes García, reconoció que aún continúan circulando unidades con placas de la pasada administración o anteriores.

Detalló en entrevista con medios informativos que se han recuperado 377 millones de pesos de 413 mil canjes de un padrón de alrededor de 700 mil unidades.

Habló de un proceso de depuración al padrón vehicular, indicando que hay unidades que ya no circulan en el estado o que están siniestradas y no han sido dadas de baja.

En general destacó que se tiene un buen cumplimiento, por lo que exhortó a quienes estén pendientes del trámite acercarse para buscar la manera de regularizarse.