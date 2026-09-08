Con seis partidos, arranca la Champions League 2026-27

Redacción
Una nueva edición de la Liga de Campeones arranca esta semana bajo la hegemonía económica de la Liga Premier y la ambición del Paris Saint-Germain por un histórico tricampeonato. Cinco clubes ingleses buscarán devolver la corona a las islas tras una ventana de transferencias marcada por el gasto sideral, donde nueve de los diez fichajes más caros del planeta fueron concretados por escuadras británicas.
Entre las novedades de la temporada, el Manchester City debuta este martes ante el FC Porto estrenando un mediocampo de 440 millones de dólares integrado por Enzo Fernández, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi. El miércoles, el Liverpool se medirá al Atlético de Madrid con un frente de ataque estelar que incluye a Bradley Barcola —incorporado desde el PSG por 125 millones de euros— junto a Florian Wirtz y Alexander Isak.
El PSG iniciará su defensa del título frente al Slovan Bratislava, equipo dirigido por el marfileño Yaya Touré, quien hace historia como el primer técnico africano en dirigir en la fase principal del torneo. Por su parte, el Real Madrid vivirá el reestreno de José Mourinho en el banquillo merengue recibiendo al Inter de Milán. En tanto, Kylian Mbappé encarará su tercera campaña con el club blanco en medio de reflectores y cuestionamientos mediáticos.
Esta edición cuenta con la participación de cuatro clubes debutantes: el Como italiano, dirigido por Cesc Fàbregas; el Sabah de Azerbaiyán; el LASK austríaco y el Viking noruego, acompañados por una representación de 36 equipos bajo el formato de liga.
Clubes clasificados a la fase de liga 2026-2027
- Inglaterra (5): Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Chelsea.
- España (4): Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic Club.
- Italia (5): Inter de Milán, Como, Juventus, Atalanta, Napoli.
- Alemania (4): Bayern Múnich, Leipzig, Stuttgart, Borussia Dortmund.
- Francia (3): Paris Saint-Germain, Mónaco, Lille.
- Otros clasificados: FC Porto (POR), Slovan Bratislava (SVK), Club Brujas (BEL), AEK Atenas (GRE), LASK (AUT), Sabah (AZE), Bodø/Glimt (NOR), Viking (NOR), entre otros.
Partidos para hoy
|PARTIDO
|ESTADIO
|HORA*
|Club Brujas Vs Aston Villa
|Estadio Jan Breydel
|10:45 horas*
|AEK Vs LASK
|OPAP Arena
|10:45 horas*
|Porto Vs Manchester City
|Estadio do Dragao
|13:00 horas*
|Real Madrid Vs Inter de Milan
|Estadio Santiago Bernabéu
|13:00 horas*
|Borussia Dortmund Vs Villarreal
|Signal Iduna Park
|13:00 horas*
|LOSC Vs Real Betis
|Estadio Pierre-Mauroy
|13:00 horas*
Hora centro de México
Con información de El Horizonte.