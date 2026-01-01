Concluye taller de electricidad en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La administración municipal de Pabellón de Arteaga, encabezada por la alcaldesa Lucero Espinoza, informó sobre la conclusión del Taller de Electricidad, mediante el cual se brindaron a las y los participantes conocimientos y herramientas prácticas para aplicar en su vida cotidiana.

De acuerdo con la administración de la presidenta municipal, el cierre del taller representa un paso importante para quienes participaron, al adquirir nuevos aprendizajes que pueden convertirse en herramientas para resolver necesidades del día a día y continuar con su desarrollo personal.

La alcaldesa Lucero Espinoza reconoció el esfuerzo y dedicación de las personas que formaron parte de esta capacitación y destacó que cada nuevo conocimiento representa una oportunidad para seguir creciendo y generar nuevas posibilidades.

El gobierno municipal felicitó a las y los participantes por concluir satisfactoriamente el taller y refrendó su reconocimiento a quienes aprovechan este tipo de actividades de capacitación.