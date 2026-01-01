Condiciona el Milan la continuidad de Santiago Giménez previa al cierre de fichajes

Redacción

Italia.-El estratega del AC Milan, Rúben Amorim, y la directiva encabezada por Gerry Cardinale determinaron que el atacante mexicano Santiago Giménez, junto con los futbolistas Fikayo Tomori y Youssouf Fofana, no formará parte de la plantilla estelar durante el presente semestre en caso de no concretar su traspaso a otra institución antes del límite del periodo de transferencias en Italia, fijado para el 2 de septiembre. De permanecer en el cuadro lombardo, el jugador deberá entrenar por separado del grupo principal hasta la reapertura del mercado en el mes de enero.

El cuerpo técnico de la escuadra italiana aclaró que la medida obedece a una reestructuración para reducir el contingente a un grupo de trabajo operacional, descartando que la separación responda a discrepancias técnicas o de calidad con los elementos involucrados. Ante el escenario presentado por el club rossonero, la representación del delantero sostiene negociaciones con instituciones como el FC Porto para definir su salida, sin que hasta el momento se haya formalizado un acuerdo económico definitivo entre las directivas.