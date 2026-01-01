Confirma Cruz Azul traspaso de Erik Lira al AS Mónaco de la Ligue 1

Redacción

Ciudad de México.-El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, anunció la venta definitiva del mediocampista mexicano Erik Lira al AS Mónaco de la liga francesa. Durante la presentación del proyecto “Nación Azul”, el directivo explicó que el traspaso se demoró debido al proceso de negociación de las condiciones contractuales y a la necesidad del equipo monegasco de liberar una plaza de jugador no comunitario para registrar al canterano de Pumas.

La transacción administrativa dependía de la salida del delantero Folarin Balogun hacia la Premier League con el club Everton. El acuerdo entre ambas instituciones se pactó por 11 millones de euros —8 millones fijos y 3 millones en variables— por un contrato de cinco temporadas, conservando la escuadra mexicana el 20 por ciento de los derechos del futbolista para una venta posterior.

El contención viajará a Francia para someterse a las revisiones médicas de rutina y concretar su firma contractual, en cumplimiento de un compromiso previo de la directiva cementera para respaldar su salida a Europa tras su desempeño en el Mundial 2026. Con este fichaje, Lira se integrará como el segundo futbolista mexicano en vestir la camiseta del AS Mónaco, tras el paso de Rafael Márquez en 1999.