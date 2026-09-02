Confirman nueva edición del OktoberFest en Aguascalientes



Aguascalientes se prepara para vivir la segunda edición del OktoberFest, que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en las inmediaciones de la Nave 39 del Complejo Ficotrece, con cinco días de gastronomía, música y diferentes marcas de cerveza alemana.

Luego de reunir a más de 25 mil asistentes en su primera edición, este año el festival regresa con el objetivo de ofrecer una experiencia inspirada en una de las celebraciones alemanas más conocidas en el mundo y atraer tanto a familias de Aguascalientes como a visitantes.

El talento local también tendrá un espacio especial con un pabellón de empresas que cuentan con el distintivo “Hecho en Aguascalientes”, donde las y los asistentes podrán conocer y adquirir una amplia variedad de productos elaborados en el estado.

En su edición anterior, el OktoberFest generó una derrama económica superior a los 3 millones de pesos y contribuyó a la generación de alrededor de 300 empleos, resultados que se buscará superar este año.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que este tipo de encuentros, además de ofrecer nuevas alternativas de convivencia y entretenimiento, fortalecen la economía local, abren espacios para los productos hechos en Aguascalientes y estrechan los vínculos con la comunidad alemana que radica en el estado.

El OktoberFest es organizado por el Gobierno del Estado, a través de la Sedecyt, la Secretaría de Turismo, el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y el Fideicomiso Complejo Tres Centurias, en coordinación con la empresa Roster Crew.

Durante la presentación del evento también estuvieron presentes Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director del ICA; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Israel Ortega González, director del Ficotrece; Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil; Elio Pérez, representante de Roster Crew, y Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt.