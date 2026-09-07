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Aguascalientes
9 septiembre, 2026
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Confirman programación del Oktoberfest 2026


El Oktoberfest Aguascalientes 2026 presenta su cartel oficial y la música está lista para tomar el escenario.

Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el Münchener Bühne reunirá distintas propuestas, estilos y sonidos para acompañar cinco días de fiesta, cerveza y gran ambiente.

 Hoy revelamos el cartel completo.

Muy pronto estaremos compartiendo los horarios de cada banda y todos los detalles de sus presentaciones.

 30 de septiembre al 4 de octubre

 Explanada del Salón 39, Complejo Ficotrece

 Entrada gratuita

 La fiesta más bávara de Aguascalientes está por comenzar.

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