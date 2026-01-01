Congo supera centenar de decesos por ébola

Redacción

El gobierno de la República Democrática del Congo oficializó los últimos reportes en cuanto a casos de ébola en su país, reconociendo que se ha superado el centenar de fallecimientos.

En el informe dado a conocer en redes sociales, se notificaron 115 muertes, 598 casos confirmados de la enfermedad, de los cuales prácticamente la mitad ha requerido hospitalización; además de 48 nuevos contagios en las últimas 24 horas que se cerró el reporte.

Las instancias de salud congoleñas alertaron en cuanto a que “se teme una expansión geográfica brutal de la epidemia si no se ponen en marcha acciones de salud pública rápidamente”.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en poblaciones de Sudán del Sur y Uganda, pero se ha expandido a otras provincias del Congo.

Con información de EFE