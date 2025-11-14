¿Conoces al Grupo K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Está conformado por 23 ejemplares caninos entrenados para fortalecer la seguridad en Aguascalientes. Gracias a su olfato, hasta 10 mil veces más potente que el de los humanos, estos increíbles compañeros pueden detectar sustancias prohibidas, participar en labores de rescate y convivir con niñas y niños en actividades de proximidad social y prevención.

“El K9 es un equipo extraordinario. Su olfato y disciplina nos permiten realizar un trabajo más rápido y efectivo”, destacó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Además, explicó que los binomios reciben entrenamiento constante para perfeccionar sus habilidades y reforzar el vínculo de confianza con su manejador.

Martínez Romo subrayó que esta unidad es una de las más importantes dentro de la Policía Estatal por el papel fundamental que desempeña para proteger a la ciudadanía.