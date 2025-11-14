7 C
Aguascalientes
14 noviembre, 2025
Tendencias

Crecen conflictividad social en Aguascalientes; predominan pleitos por basura, estacionamiento…

Se mantiene Aguascalientes libre de gripe aviar 

Deudores alimentarios no podrán aspirar a encabezar CEDH: Valdés

Junior H cancela concierto en Guadalajara

Regina Sirvent cierra con top-5 la temporada 2025 de Challenge…

PAN aún sin postura sobre nuevo préstamo que pide gobierno de…

Dan de baja a policías por malas prácticas en Aguascalientes

Choque entre auto y combi de transporte público deja 2…

PRD justifica iniciativa para regular lenguaje inclusivo en Aguascalientes

Niega Montañez que municipio Aguascalientes renuncie a obligación de cobrar…

¿Conoces al Grupo K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Está conformado por 23 ejemplares caninos entrenados para fortalecer la seguridad en Aguascalientes. Gracias a su olfato, hasta 10 mil veces más potente que el de los humanos, estos increíbles compañeros pueden detectar sustancias prohibidas, participar en labores de rescate y convivir con niñas y niños en actividades de proximidad social y prevención.

“El K9 es un equipo extraordinario. Su olfato y disciplina nos permiten realizar un trabajo más rápido y efectivo”, destacó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Además, explicó que los binomios reciben entrenamiento constante para perfeccionar sus habilidades y reforzar el vínculo de confianza con su manejador.

Martínez Romo subrayó que esta unidad es una de las más importantes dentro de la Policía Estatal por el papel fundamental que desempeña para proteger a la ciudadanía.