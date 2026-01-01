Consejo de la Ciudad evalúa iniciativas para desarrollo del municipio

En sesión ordinaria, las y los integrantes del Consejo de la Ciudad reafirmaron su compromiso con el desarrollo del municipio al dar seguimiento a diversas acciones orientadas a consolidar la vinculación entre la sociedad y la administración local. El encuentro estuvo encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, Quique Galo, quien destacó la importancia de mantener una estrecha coordinación entre el gobierno municipal y los distintos sectores sociales para garantizar una gobernanza abierta e inclusiva.

Durante la plenaria, se estableció la nueva dinámica operativa del Consejo, misma que estará estructurada y trabajando por mesas y temas específicos para optimizar la gestión. Las comisiones definidas abarcan rubros como el Observatorio Ciudadano, Banco de Proyectos, Eventos, Plan de Trabajo, Normatividad y Protocolo, Vocería y Comunicación Social, así como la línea acción Ser Ciudad, consolidando de esta forma una ruta de trabajo permanente.

Asimismo, Quique Galo recapituló los avances de proyectos de alto impacto para la capital, destacando el seguimiento al emblemático predio de La Pona. En este punto, recordó el acuerdo histórico logrado gracias a la voluntad coordinada del Gobierno del Estado, municipio de Aguascalientes y los propietarios, permitiendo asegurar este pulmón natural de 30.8 hectáreas en el oriente de la ciudad por un monto de 101 millones de pesos, lo que representa un gran ahorro frente a su valor comercial y garantiza su blindaje legal como Área Natural Protegida a perpetuidad.

En el rubro de participación ciudadana, el Secretario del Ayuntamiento abordó el éxito del Presupuesto Participativo 2026, mecanismo que destinó más de 24 millones de pesos para ejecutar ocho proyectos de obra pública elegidos mediante consulta directa el pasado 12 de abril con el apoyo del Instituto Estatal Electoral. Estas obras, enfocadas en la construcción y rehabilitación de parques y espacios comunitarios, comenzaron su asignación a constructoras locales afiliadas a la CMIC para su ejecución en beneficio de las familias de la capital.

De igual forma, presentó el alcance del proyecto Parques 360, un modelo de urbanismo social e inclusivo que transforma el espacio público en zonas seguras, deportivas y tecnológicas mediante accesibilidad universal, mejor iluminación, cámaras de vigilancia conectadas e internet gratuito. Estas acciones se vinculan directamente con las demandas ciudadanas recabadas en las dinámicas de consulta municipal para mejorar las colonias y comunidades de Aguascalientes.

Para cerrar la sesión, Quique Galo y los integrantes del Consejo de la Ciudad, coincidieron en indicar que la corresponsabilidad sigue siendo el pilar fundamental para construir mejores oportunidades en la ciudad, además que con estas acciones, dicho órgano se consolida como un espacio plural de consulta, representación colectiva y diálogo efectivo, reafirmando el compromiso de incidir activamente en las decisiones que impulsan el bienestar del municipio.