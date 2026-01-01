Considera Arámbula que contraflujo en 5 de mayo sí ha mejorado tráfico vial

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sí pudiera modificarse el sentido de circulación vial en la avenida 5 de mayo, declaró Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, en torno a la arteria vial que ha derivado en cuestionamientos de la población; pero además en accidentes que han tenido causas fatales, que se ha achacado al doble flujo de la vialidad.

“Todas las calles están expuestas a que haya un percance por falta de atención o falta de pericia. Hay que ver por qué fueron estos percances y le corresponderá a Vialidad hacer esos estudios”, comentó el funcionario en entrevista.

– ¿Se podría revertir esta situación?

– Se puede revertir si se comprueba que es por el doble sentido.

Por lo pronto, Arámbula López sí consideró una reducción en cuanto al tráfico vial de esa arteria que cruza parte de la zona centro de la ciudad; aunque señaló que se esperaría un informe de la Agencia de Movilidad.

“Desconozco si hay algún estudio formal, lo que veo es sí es que ha bajado el tráfico en la calle 5 de mayo, pero es una opinión personal. Habrá que esperar el estudio de Movilidad”, agregó el funcionario.

Apenas el pasado jueves 6, un menor de edad perdió la vida tras ser atropellado por un camión de transporte público en la calle 5 de mayo que en el pasado tenía circulación vial de sur a norte; pero que en esta administración se cambió por un contraflujo que ha sido cuestionado por comerciantes y población.