“Corruptos” y “víboras prietas”. Lo que Fox decía del PRI en 2000

Redacción

En un giro histórico respecto al discurso que lo llevó a la presidencia en el año 2000, el expresidente Vicente Fox Quesada se reunió el pasado viernes 4 en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con su dirigente, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, situándose como figura de enlace dentro del bloque opositor.

El encuentro marca un contraste con la retórica empleada por Fox durante la campaña presidencial de aquel año contra el abanderado priista Francisco Labastida, a quien calificó de “corrupto” y asoció la marca del PRI con “lo mañoso y lo corrupto nunca se les va a quitar”.

En aquel proceso electoral y en su posterior mandato, Fox acuñó calificativos hacia el tricolor como “víboras prietas, alimañas y tepocatas”, llegando a declarar previo a los comicios legislativos de 2003 que un voto por el PRI representaría un “retroceso”.

Fox fue el primer presidente surgido del PAN entre 2000 a 2006, con enfrentamientos abiertos con la oposición PRI y PRD, durante su sexenio.

El acercamiento entre Fox y Moreno se da además en un contexto adverso para el PRI, que registra los niveles de preferencia electoral más bajos de su historia según encuestas recientes, y tras el rechazo explícito de Movimiento Ciudadano a la convocatoria de ‘Alito’ Moreno para articular un frente común.

Sin embargo, tras la consolidación de la coalición opositora en años recientes, el exmandatario ha dejado de lado los ataques hacia la fuerza tricolor para asumir un rol activo en la promoción del frente anti-Morena.

Sheinbaum cuestiona el encuentro

Durante una gira de trabajo por el estado de Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el diálogo entre Fox y la cúpula priista.

“Ayer se reunió Fox con ‘Alito’, imagínense, quieren regresar al pasado (…), al pasado de corrupción y privilegios”, aseveró la mandataria.

En su intervención, Sheinbaum vinculó la reunión con las administraciones de los expresidentes Miguel de la Madrid —a quien señaló por los altos niveles de inflación de su sexenio— y Carlos Salinas de Gortari, a quien acusó de privatizar los bienes del Estado, concluyendo que ambos partidos representan un mismo proyecto histórico.

Con información de El Financiero.

Foto: Televisa.