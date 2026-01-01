Corto circuito consume patrulla municipal en la colonia La Barranca

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Momentos de tensión se vivieron la noche de este martes en el sur de la capital, luego de que una patrulla de la Policía Municipal quedara completamente calcinada tras registrarse un insólito incidente sobre la Avenida de los Maestros, casi en su cruce con la calle Ricardo García Mendoza, en la colonia La Barranca.

Los hechos se verificaron al filo de las 20:00 horas, cuando los oficiales a cargo de la unidad Dodge Ram, marcada con el número económico AG410B3 y adscritos a la Delegación Insurgentes, detectaron una falla eléctrica en el vehículo. En cuestión de segundos, un corto circuito en el sistema del motor originó un voraz incendio.

Con rapidez y pericia, los uniformados lograron maniobrar para estacionarse a la orilla de la avenida y descender a tiempo de la camioneta, resultando milagrosamente ilesos.

Sin embargo, la emergencia escaló de nivel cuando el fuego se propagó de inmediato a la cabina.

En el interior quedó olvidada una de las armas de fuego de cargo. A causa del intenso calor y las altas temperaturas generadas por las llamas, el cartucho de la pistola se sobrecalentó, provocando que el arma se percutiera y comenzara a dispararse de manera accidental en varias ocasiones.

Al lugar arribaron a toda prisa elementos del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Aguascalientes para combatir las llamas, así como compañeros de la corporación policial, quienes implementaron un cerco de seguridad y evacuaron de emergencia a los curiosos y vecinos que se encontraban en la zona para prevenir una tragedia.

Por fortuna, a pesar de las detonaciones imprevistas, no se registraron personas heridas ni bajas que lamentar.

Tras sofocar el fuego y enfriar la estructura de la camioneta, la unidad calcinada fue remolcada por una grúa para ser trasladada a la pensión correspondiente.