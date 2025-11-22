Costa Rica debe pagarle casi medio millón de pesos al ‘Piojo’ Herrera

13.4 C
Aguascalientes
22 noviembre, 2025
Tendencias

Redacción

Costa Rica.-Miguel Herrera le salió caro a la selección de Costa Rica, tanto en lo deportivo como en lo económico. Tras no clasificar al Mundial 2026, así como su subsecuente despido, el técnico mexicano deberá recibir casi medio millón de pesos en diciembre sin trabajar.

El diario Olé de Argentina reportó que si bien el ‘Piojo’ no tendrá una indemnización tras su despido laboral, debe cobrar completo el último mes del año lectivo, fecha en la que expiraba su contrato.https://b2caa2a5b51ddc84d53314a2b1f1d701.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0

El medio referido detalló que serán 25 mil dólares (aproximadamente 461 mil pesos) los que debe recibir Herrera para ‘sentenciar’ su historia con la oncena tica.

El pasado martes, el estratega azteca y su equipo necesitaban el triunfo en casa ante Honduras para al menos amarrar el Repechaje mundialista, algo que se les escurrió tras igualar 0-0 ante los catrachos.

Dicha eliminación fue calificada en el país costarricense como “el peor fracaso de la historia”, en clara alusión al exentrenador del tricolor como máximo responsable.

“No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel (Herrera) tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, señaló el jueves Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF).

Con información de Latinus