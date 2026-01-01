Costo de la cena de noche mexicana podría alcanzar hasta los 3 mil pesos 

Redacción

Aguascalientes, Ags -Celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre será más vistoso para las familias debido a un incremento sostenido en los precios de la canasta básica.

El gasto total de estos festejos en casa podría alcázar de los mil 500 a 3 mil pesos, dependiendo el tipo de celebración y el número de personas.

El economista, Gerardo Sánchez, mencionó que este año saldrá más caro preparar el tradicional pozole tras encarecerse la carne de cerdo para su elaboración al rosar los 140 pesos el kilo.

En caso del chile poblano para aquellos que decidieran hacer un chile en nogada el kilo se vende en 30 pesos, mientras que el chile Serrano para la salsa o el pico de gallo hasta 40 pesos

Si las personas se decidieran por un postre de piña, el precio de esta llegó a 40 peso por kilo.

A todo lo anterior se le adhieren los complementos como tostadas, tortillas, así como las bebidas que varían dependiendo lo que se vaya a tomar, aunque una botella de tequila supera los 200 pesos.