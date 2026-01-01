‘Coyote vs. Acme’ resalta en taquilla; pero no destrona a Spider-Man

Redacción

Tras una larga expectativa por su lanzamiento, la película Coyote vs. Acme ha tenido un sólido arranque en la taquilla internacional, posicionándose como uno de los títulos más vistos del fin de semana tras liderar los niveles de audiencia en México y colocarse en la segunda posición a nivel mundial.

El filme animado superó ampliamente en recaudación a La Guerra de los Últimos —uno de los estrenos comerciales más perfilados de la semana— y únicamente se ubicó por detrás del superhéroe de Marvel con Spider-Man: Un Nuevo Día.

Dominio en el mercado mexicano

En México, Coyote vs. Acme se apoderó del primer lugar de la taquilla tras registrar una recaudación estimada de más de 50 millones de pesos durante su fin de semana de estreno, a la espera de que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) confirme las cifras consolidadas en los próximos días.

El desempeño del largometraje en las salas mexicanas perfila una trayectoria favorable a nivel local, similar a la tendencia registrada recientemente por producciones independientes y de formato animado como Flow, Mi amigo robot y Memorias de un caracol.

A nivel global, la cinta alcanzó el segundo puesto al registrar 15 millones de dólares (aproximadamente 255 millones de pesos mexicanos) únicamente contabilizando los ingresos del mercado en Estados Unidos.

Por su parte, la producción competidora La Guerra de los Últimos no logró mantener el ritmo frente al clásico personaje de la Warner, ingresando 6 millones de dólares (102 millones de pesos mexicanos) en el mismo periodo.

Pese al arranque positivo, analistas de la industria estiman que la cinta requerirá alcanzar una cifra cercana a los 150 millones de dólares (alrededor de 2 mil 500 millones de pesos) a nivel mundial para lograr el punto de equilibrio y consolidar su rentabilidad. Dicho objetivo dependerá de la retención de audiencia frente a los próximos estrenos cinematográficos programados para mediados de septiembre, entre los que destacan Resident Evil y La Isla Olvidada.

Con información de SDPnoticias

Foto: Warner