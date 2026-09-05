Crean en Japón cabinas refrigeradas tipo expendedora para frenar golpe de calor en trabajadores y transeúntes

Redacción

Japón.-Para hacer frente a las intensas olas de calor que superan los 40 grados Celsius en Japón, las firmas SDRS y Trusco Nakayama desarrollaron la “Do Hiemon Box”, una innovadora unidad portátil de enfriamiento personal concebida para mitigar el riesgo de hipertermia en sectores de alta exposición como la construcción y la industria.

El habitáculo, con dimensiones y estética inspiradas en las tradicionales máquinas expendedoras de bebidas, mantiene una atmósfera interna constante de 15 grados Celsius. Al sentarse en su interior, la persona recibe un flujo de aire a 5 grados focalizado en zonas clave como cabeza, cuello, hombros y espalda, logrando estabilizar la temperatura corporal en unos cinco minutos y previniendo el agotamiento térmico tras una sesión de diez minutos.

El equipo destaca además por su eficiencia operativa: cuenta con tres niveles de ventilación, apagado automático a los 20 minutos para impedir la hipotermia y un consumo energético equivalente a la mitad de un aire acondicionado portátil tradicional.

Lanzado al mercado en abril con un precio base de 1.5 millones de yenes más impuestos, el dispositivo ha comenzado a implementarse en instalaciones corporativas y gubernamentales. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Maebashi, en la prefectura de Gunma, que puso en servicio una cabina gratuita para usuarios del edificio público, medida que responde a emergencias urbanas como la registrada a mediados de julio en Tokio, donde casi medio centenar de personas requirieron hospitalización por golpe de calor en un solo día.