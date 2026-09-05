29 C
Aguascalientes
5 septiembre, 2026
Tendencias

Fox evita a la prensa en visita a Aguascalientes

Especialistas aconsejan medidas para evitar la quema de electrodomésticos por…

Crean en Japón cabinas refrigeradas tipo expendedora para frenar golpe…

Decomisan en aduanas más de 3.8 millones de cigarros pirata…

Luto en el rock nacional: Muere Felipe Souza, exguitarrista de…

Millonario atraco en Jesús María: Saquean caja fuerte y se…

Fiestas Patrias llegarán a comunidades de Pabellón de Arteaga

Fox llama a gran alianza opositora para “partirle la madre…

Puente de Margaritas, Jesús María superará los mil 200 mdp:…

Acusan a la Proespa de ignorar denuncia por muerte del…

Crean en Japón cabinas refrigeradas tipo expendedora para frenar golpe de calor en trabajadores y transeúntes

Redacción

Japón.-Para hacer frente a las intensas olas de calor que superan los 40 grados Celsius en Japón, las firmas SDRS y Trusco Nakayama desarrollaron la “Do Hiemon Box”, una innovadora unidad portátil de enfriamiento personal concebida para mitigar el riesgo de hipertermia en sectores de alta exposición como la construcción y la industria.

El habitáculo, con dimensiones y estética inspiradas en las tradicionales máquinas expendedoras de bebidas, mantiene una atmósfera interna constante de 15 grados Celsius. Al sentarse en su interior, la persona recibe un flujo de aire a 5 grados focalizado en zonas clave como cabeza, cuello, hombros y espalda, logrando estabilizar la temperatura corporal en unos cinco minutos y previniendo el agotamiento térmico tras una sesión de diez minutos.

El equipo destaca además por su eficiencia operativa: cuenta con tres niveles de ventilación, apagado automático a los 20 minutos para impedir la hipotermia y un consumo energético equivalente a la mitad de un aire acondicionado portátil tradicional.

Lanzado al mercado en abril con un precio base de 1.5 millones de yenes más impuestos, el dispositivo ha comenzado a implementarse en instalaciones corporativas y gubernamentales. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Maebashi, en la prefectura de Gunma, que puso en servicio una cabina gratuita para usuarios del edificio público, medida que responde a emergencias urbanas como la registrada a mediados de julio en Tokio, donde casi medio centenar de personas requirieron hospitalización por golpe de calor en un solo día.