Crece el riesgo de ‘grooming’ contra niñas, niños y adolescentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A través de la Policía Cibernética la cual forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se lanzó alerta por casos de ‘grooming” a través del Internet.

Esta variedad de ataque es una de las formas más peligrosas de violencia digital, mismo que sigue encendiendo alarmas en nuestro país y en Aguascalientes.

Se trata de la práctica en la que un adulto establece contacto en internet con un menor de edad para ganarse su confianza con fines de abuso.

Expertos en ciberseguridad advierten que el fenómeno aumenta con la expansión del uso de redes sociales, plataformas de videojuegos y aplicaciones de mensajería entre niñas, niños y adolescentes.

¿Cómo prevenirlo?

Las autoridades y especialistas recomiendan a madres, padres y tutores:

-Hablar abiertamente con sus hijos sobre los riesgos en línea.

-Supervisar y acompañar su actividad en redes sociales.

-Enseñarles a no aceptar solicitudes de desconocidos.

-Reforzar que nunca deben compartir fotos, videos o datos personales.

-Fomentar la confianza para que reporten cualquier situación extraña.

Denuncia

Si recibes mensajes sospechosos o detectas intentos de contacto con fines indebidos, denúncialos de inmediato.

La corporación exhibe algunos números desde donde están saliendo mensajes con estas prácticas.

5647953313, 4426342918, 3346153853 y 7971416460.

La prevención empieza en casa

Especialistas insisten: la mejor herramienta contra el grooming es la comunicación abierta entre padres e hijos. Hablar sobre el uso responsable de internet y acompañar a niñas, niños y adolescentes en su vida digital puede marcar la diferencia para evitar ser víctimas de esta forma de violencia.