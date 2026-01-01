Crece flujo de pasajeros en Aeropuerto de Aguascalientes; suma 562 mil

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Aeropuerto Internacional de esta capital, “Jesús Terán Peredo” movilizó 562 mil pasajeros de enero a julio de 2026, manteniendo una tendencia positiva en el flujo de viajeros, informó Petros Davutakis, director de la terminal aérea.

El directivo destacó que tan solo durante julio se superó por primera vez la barrera de los 100 mil pasajeros en un solo mes, lo que representa un récord histórico para el aeropuerto y refleja el crecimiento en la demanda de conectividad aérea.

Davutakis señaló que, de mantenerse esta tendencia, la terminal podría alcanzar hasta 1.2 millones de pasajeros al cierre del año, considerando un escenario con un factor de ocupación del 100 por ciento en los vuelos disponibles.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con 11 destinos, siete nacionales y cuatro internacionales, además de 115 vuelos semanales. Durante este año se han incorporado cinco nuevos vuelos, fortaleciendo las opciones de conectividad para los usuarios.

En materia de carga, las operaciones también mantienen un comportamiento favorable, luego de que durante 2025 registraran un crecimiento de 33 por ciento respecto al año anterior, consolidando al aeropuerto como un punto estratégico para atender las necesidades logísticas de la industria regional.

Para continuar atendiendo el crecimiento de pasajeros y operaciones, entre 2025 y 2029 se contempla una inversión de 850 millones de pesos dentro del Plan Maestro de Desarrollo, destinada, entre otros proyectos, a la consolidación de la sala de última espera, ampliación de la plataforma y nuevas posiciones para aeronaves.