Crecen conflictividad social en Aguascalientes; predominan pleitos por basura, estacionamiento y ruido

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La convivencia urbana en nuestra entidad muestra señales de desgaste. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el 36.0% de los habitantes de 18 años y más experimentó algún conflicto durante el tercer trimestre de 2025, incremento respecto al 34.3% reportado en los meses previos.

Las tensiones se concentran principalmente entre vecinos, quienes participaron en el 72.6% de los enfrentamientos registrados. En segundo lugar aparecen los conflictos con personas desconocidas (33.1%), seguidos de desacuerdos con autoridades (14.7%), familiares (7.2%), comercios (3.5%) y compañeros de trabajo (3.0%).

Los desencuentros más habituales tienen su origen en incivilidades comunes. Tanto la basura arrojada o quemada como los problemas de estacionamiento encabezaron las causas: el 12.6% de las mujeres reportó conflictos por estos motivos, mientras que entre los hombres las cifras fueron de 11.7% y 12.4%, respectivamente. El ruido excesivo también figura como detonante recurrente, afectando al 11.8% de las mujeres y al 12.4% de los hombres encuestados.

Los datos muestran un repunte en la fricción social dentro de las colonias y barrios del estado, donde los desacuerdos cotidianos se han vuelto cada vez más frecuentes.