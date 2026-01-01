Cristiano visualiza el retiro: “Probablemente sea mi último año en el futbol”

Redacción

Tras haber disputado su sexto Mundial con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre el desenlace de su brillante trayectoria deportiva. Con 41 años de edad, el astro lusitano reconoció abiertamente que su adiós de las canchas podría materializarse al término de la actual temporada con el Al-Nassr en la Saudi Pro League.

Las declaraciones del atacante se dieron en el marco de un reportaje exclusivo para la revista Vogue, publicado con motivo de su reciente enlace matrimonial con Georgina Rodríguez. Durante la conversación, CR7 profundizó sobre la cercanía del retiro y el compromiso con el que afronta esta fase final de su carrera:

“Este es probablemente mi último año en el futbol y quiero dejar un legado espectacular (…) Tengo muchas cosas que me mantienen ocupado, así que decir una sería difícil”, aseguró el atacante portugués.

El capitán luso admitió que la transición fuera del deporte profesional representará un desafío personal considerable, por lo que busca actividades que le permitan llenar el vacío que dejará la rutina de los entrenamientos y la competencia de alto nivel cada fin de semana.

En el plano estrictamente deportivo, Cristiano no figuró en la convocatoria ni en la banca durante el partido inaugural del Al-Nassr en el torneo local; sin embargo, presenció el encuentro desde uno de los palcos del estadio y celebró la victoria de su club. Se prevé que el director técnico Ange Postecoglou lo considere para los próximos compromisos, marcando el inicio de lo que apunta a ser la campaña de despedida de una de las mayores leyendas en la historia del futbol mundial.

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