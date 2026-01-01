Cruz Azul y Mónaco logran acuerdo por Erik Lira

Redacción

El mediocampista mexicano Erik Lira está a un paso de dar el salto al fútbol europeo luego de que Cruz Azul y el AS Mónaco alcanzaran un principio de acuerdo para concretar su traspaso al conjunto del Principado, en una negociación que cerró en condiciones financieras ampliamente favorables para el club mexicano.

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León, director del diario RÉCORD, el acuerdo definitivo se consolidó durante la madrugada. La operación contempla el pago de ocho millones de euros fijos más tres millones de euros adicionales en variables, lo que podría elevar el monto total del traspaso hasta los 11 millones de euros. Asimismo, «La Máquina» conservará el 20 % de la carta del futbolista para futuras ventas.

Giro en la negociación

Las condiciones del traspaso sufrieron un cambio sustancial en las últimas horas. La oferta inicial presentada por el club de la Ligue 1 rondaba los cuatro millones de euros; sin embargo, las gestiones encabezadas por el presidente del consejo de administración de Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez, lograron duplicar el monto fijo base antes de cerrar el trato.

El único trámite pendiente para formalizar la transacción es que el Mónaco libere una plaza de jugador extracomunitario en su plantilla. Una vez resuelto este factor reglamentario, se procederá a la firma oficial del contrato.

Rumbo al reconocimiento médico

Está previsto que el mediocampista viaje a territorio francés este fin de semana para someterse a los exámenes médicos de rigor y sellar su incorporación al club monegasco.

Con este movimiento, Lira concreta uno de los principales objetivos de su trayectoria profesional al incorporarse a una de las ligas de mayor jerarquía en el continente europeo, al tiempo que Cruz Azul concreta una de las transferencias más lucrativas de su historia reciente.

Con información de Récord

Foto: Instagram eriklira