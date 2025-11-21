Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

redacción

EU.-Cruz Martínez hizo pública su situación legal al informar que fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

La noticia se difundió mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales, donde describió que las autoridades del estado de Nuevo León han determinado que permanecerá bajo investigación durante un periodo de dos meses.

El documento no detalló las circunstancias exactas del caso, solo se limitó a confirmar la situación procesal y el tiempo estimado de la investigación dictada por las autoridades estatales.

Bosch (IG: @mtzcruz)

Cruz Martínez asegura que las autoridades desestimaron dos acusaciones

Según la información difundida, las autoridades resolvieron que el fundador de Kumbia Kings, únicamente enfrentará un proceso judicial.

De las tres denuncias presentadas en su contra, dos fueron desestimadas, específicamente los cargos de intento de feminicidio y robo. La decisión se dio a conocer a través del comunicado compartido por el propio Martínez, quien detalló que solo el proceso por violencia familiar seguirá adelante.

Te puede interesar:Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

Sin embargo, remarcó que, aunque fue vinculado a proceso, no existe aún una declaración de culpabilidad en su contra, por lo que será el Ministerio Público el encargado de continuar con la investigación a lo largo de los próximos dos meses. “Ante la ley sigo siendo completamente inocente”, sentenció. Cruz Martinez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. Crédito: IG/lavillarrealmx – IG/mtzcruz

Aboga de Alicia Villarreal señala que hay pruebas para que Cruz Martínez sea vinculado a proceso en más delitos

Tras la publicación del comunicado de Cruz Martínez, Claudia Richter, abogada de Alicia Villarreal, manifestó que existen pruebas suficientes para que el productor musical sea vinculado a proceso por dos delitos adicionales.

De acuerdo con la representante legal, esto implicaría que el productor no ha sido absuelto por completo, como lo indicó en su declaración pública.

“Quiero que quede muy claro que de todo lo que Alicia platicó, vivió, presentó documentos que determinaron que sí es un tipo violento, tan es así, que está sujeto a una vinculación”, dijo en conferencia de prensa. Abogada de Alicia Villarreal niega que Cruz Martínez esté absuelto de otros dos cargos. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Medidas cautelares que enfrenta Cruz Martínez tras ser vinculado a proceso

Agustín Liñán, abogado de Cruz Martínez, informó que su cliente tendrá que cumplir con diversas medidas cautelares tras ser vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

Entre estas medidas se encuentra la obligación de presentarse a firmar cada 15 días en la fiscalía, con el objetivo de asegurar que no abandone el país mientras continúe el proceso judicial.

Además, deberá abstenerse de frecuentar los mismos lugares que su ex pareja y tiene prohibido ejercer cualquier tipo de acto de violencia. Las restricciones permanecerán vigentes durante todo el tiempo que dure el proceso legal y es necesario que se respeten para evitar que la situación legal se agrave. Las medidas cautelares que enfrenta Cruz Martínez. (Foto: RS)

Cabe señalar que los abogados mencionaron que la contrademanda presentada por su cliente no responde a un ánimo de revancha solo tiene por objetivo proteger la integridad del productor musical.

Con información de Infobae