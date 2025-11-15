Cuatro muertos y 11 heridos tras explosión en fábrica de pirotecnia en Pakistán

Redacción

Pakistán.-Una fuerte explosión registrada el sábado en una fábrica de fuegos artificiales en el sur de Pakistán dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos, informaron la policía y personal de un hospital.

“Según el informe preliminar del superintendente policial (…) existe la posibilidad de que más empleados hayan quedado atrapados bajo los escombros, por lo que los equipos de rescate están trabando en su retirada”, dijo el Departamento de Interior de la provincia de Sindh, donde se produjo la explosión.https://ed23f44d0a88115a68d8bea1e36622f9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado donde se fabricaban petardos, en la ciudad de Hyderabad, en la provincia de Sindh. El jefe de policía de la ciudad, Adeel Chandio, indicó que los rescatistas trasladaron a muertos y heridos a un hospital.

Señaló que aún se desconoce la causa de la explosión.

El gobierno de Sindh explicó en un comunicado que una investigación determinará si la fábrica tenía permiso para fabricar fuegos artificiales y si seguía los procedimientos de seguridad.

“Debe investigarse de inmediato el estatus legal de la fábrica. Es necesario determinar si se contaba con la licencia legal y si se cumplían los principios de seguridad requeridos para la fabricación de fuegos artificiales”, dijo el ministro del Interior de Sindh, Zia ul Hassan Lanjar.

Las explosiones en instalaciones de fuegos artificiales son comunes en Pakistán. En agosto, cinco personas murieron cuando una explosión arrasó un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en la ciudad portuaria sureña de Karachi.

Con información de AP y EFE.