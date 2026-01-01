Cuestiona Grijalva cifra de INEGI donde aparece Aguascalientes en 3er lugar nacional de suicidos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular de salud mental en el estado, Héctor Grijalva Tamayo, cuestionó las cifras dadas a conocer por el INEGI que colocan a Aguascalientes en tercer lugar nacional en suicidios.

El especialista mencionó sobre la estadística que le parece extraño que Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán que trabajan mucho sobre este tema estén en los primeros lugares, mientras que otros estados, sobre todo del sureste, no tengan ningún suicidio.

-¿Entonces es cuestión de registros?

-Así es, nosotros somos muy cumplidos y reportamos todo, pero sabemos de otros estados no lo hacen.

Comentó que si bien no está satisfecho con lo que se ha obtenido en el tema, está tranquilo porque el número de casos no ha crecido proporcionalmente al crecimiento de la sociedad.

Concluyó que se mantiene un número desagradable de casos, pero es el mismo de hace muchos años y no ha aumentado.