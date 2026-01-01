Cuestiona obispo falta de agua en colonias de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo local Juan Espinoza Jiménez advirtió problemáticas sociales que se están viviendo en Aguascalientes, como la falta de servicio de agua en colonias de esta ciudad, pidiendo que los apoyos se cumplan con la ciudadanía; sin pensar en los comicios del siguiente año.

“Cuántas personas a quienes no les escuchan aquí en Aguascalientes y salen a las calles porque no tienen agua en sus casas. O los ganaderos que vienen a pedir por sus derechos. Hay muchas necesidades, por lo que nos preguntamos cómo ven los servidores públicos a esas multitudes, si los ven con compasión o hacen lo posible por ayudarles. Ojalá que no sea una mirada en votos y los apoyos no se cobren después con quitarles la libertad”, puntualizó.

Durante su homilía en la Catedral de Aguascalientes, Espinoza Jiménez reflexionó en las movilizaciones sociales que se han presentado desde la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, el sábado último en esta capital, hasta los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

“En estos días hemos visto multitudes desde quienes estaban allá en Zócalo, defendiendo sus derechos, las multitudes por el Mundial, hasta las multitudes que hubo en Aguascalientes por la visita especial (sic). Cómo ve Dios esas multitudes, cómo ve Jesús a esa gente que sufre como el caso de las madres buscadoras”, agregó el jerarca eclesiástico.

Durante semanas previas, se han generado movilizaciones y bloqueos de calles de vecinos, quienes denuncian falta de agua en diversas colonias de la ciudad.