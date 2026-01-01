Cuestionan uso de símbolos religiosos en promoción de nuevo antro en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una campaña ciudadana y de grupos de conservadores solicitan la intervención del Ayuntamiento de Aguascalientes ante la próxima apertura de “Santuario”, un bar ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, que promociona un concepto denominado “Culto Nocturno” y utiliza imágenes de la Virgen y otros símbolos religiosos como parte de su decoración y estrategia de mercadotecnia.

La iniciativa, promovida a través de la plataforma actívate.org.mx sostiene que el concepto del establecimiento podría resultar ofensivo para la comunidad católica y piden a las autoridades municipales revisar si su operación cumple con la normativa vigente.

Los impulsores de la campaña citan la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes, particularmente disposiciones relacionadas con la libertad de conciencia, la práctica religiosa y la prohibición de actos discriminatorios por motivos religiosos.

La petición está dirigida al presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, para que el Ayuntamiento analice el caso y, en su caso, intervenga conforme al marco legal. La campaña fue creada el 17 de agosto de 2026 y busca reunir 500 firmas ciudadanas a manera de presionar a las autoridades.