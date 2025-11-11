Cuidado con páginas falsas durante el Buen Fin

16 C
Aguascalientes
11 noviembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante el próximo inicio del Buen Fin, autoridades de seguridad advirtieron sobre el incremento de páginas falsas que buscan engañar a los consumidores con supuestas ofertas. 

La titular del C5i, Michelle Olmos, informó que la alerta actual se centra en prevenir compras en sitios no autorizados o clonados, luego de detectarse incluso una imitación de la página de Amazon.

Olmos recomendó a los usuarios verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier transacción, asegurándose de que el dominio sea legítimo y cuente con los candados de seguridad visibles en la barra del navegador. 

En caso de duda, exhortó a reportar el portal sospechoso a la Policía Cibernética para confirmar su veracidad antes de efectuar la compra.

Asimismo, advirtió que las operaciones realizadas a través de Marketplaces representan un mayor riesgo de fraude, estafa o engaño, por lo que recomendó evitar este tipo de plataformas durante la temporada de ofertas si no se tiene plena confianza en el vendedor o el sitio.

La funcionaria insistió en que la mejor defensa contra los fraudes digitales es la precaución y la verificación, especialmente en estas fechas en que aumenta la actividad comercial en línea.