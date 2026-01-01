Cumple Leo Montañez: La Pona es patrimonio ambiental de todos

En el marco del segundo informe de actividades de su segundo periodo, el presidente municipal, Leo Montañez, destacó la decisión histórica de adquirir alrededor de 30 hectáreas de La Pona para protegerla y que siga siendo un importante pulmón de oxígeno para las generaciones presentes y futuras.

Con esta importante decisión, Leo Montañez reafirmó su compromiso de gobernar con visión, consciente de que hay decisiones cuyo fruto será para quienes hereden lo que hoy se decide proteger.

Esta mezquitera, santuario donde conviven alrededor de setenta y dos especies animales y más de veinte especies vegetales se traduce en un territorio que es tarea de todos cuidar, respetar y salvaguardar.

Hoy, La Pona es memoria, es raíz, es el pulmón que respira por todos; es agua que se filtra en el acuífero de Ojocaliente, sosteniendo un ecosistema de flora y fauna nativa.

La actual administración municipal, encabezada por el presidente Leo Montañez, llevó a cabo la adquisición de casi treinta hectáreas de la Mezquitera La Pona para su custodiarla y para implementar trabajos de limpieza constante, desmalezado oportuno, poda de mantenimiento y vigilancia permanente.

A través de esta decisión se atienden los acuerdos de desarrollo sustentable, de responsabilidad ambiental, así como la consolidación de un sueño colectivo en favor de la conservación del patrimonio ambiental.

Aguascalientes no se detiene: el compromiso con el presente y con las futuras generaciones va de la mano para esta administración municipal consciente de que la prosperidad se construye con esfuerzo cada día, con decisión y visión.

La Pona es un compromiso cumplido de la mano con la ciudadanía. La Pona es de todos, y lo que hoy decidimos proteger será legado para Aguascalientes.