Curtis y De Armas consolidan amistad inesperada tras ‘Puñales por la espalda’

Redacción

De una colaboración profesional nació una amistad que pocos esperaban en Hollywood. Jamie Lee Curtis y Ana de Armas, separadas por generaciones y estilos distintos, encontraron un lazo especial tras coincidir en Puñales por la espalda, la comedia negra dirigida por Rian Johnson.

En aquella película, Curtis interpretaba a una matriarca rica y altiva, mientras que De Armas daba vida a Marta, la enfermera inmigrante que se convierte en el centro de la historia. Fue ahí donde comenzó un vínculo que la propia Curtis ha descrito con honestidad poco habitual. En entrevista con Elle, la actriz confesó: “Supuse, y lo digo con auténtica vergüenza, pero como venía de Cuba, creía que era una joven poco sofisticada e inexperta porque acababa de llegar. Aquel primer día le pregunté: ‘¿Cuáles son tus sueños?’”.

La impresión inicial cambió pronto. Curtis quedó sorprendida por el talento de De Armas y quiso presentarla a figuras como Steven Spielberg o a los hermanos Gyllenhaal, aunque Ana ya había coincidido con Jake. “No es tan sofisticada como quizás las campañas publicitarias quieren hacernos creer. Se implica, se interesa, es curiosa y hace muchas preguntas”, dijo Curtis al describirla.

Desde aquel rodaje, ambas han seguido carreras intensas por separado. De Armas consolidó su trayectoria con Blonde, donde interpretó a Marilyn Monroe, y más tarde encabezó Ballerina, un spin-off del universo John Wick. Curtis, por su parte, ganó el Óscar en 2023 por Todo a la vez en todas partes y recientemente estrenó The Sticky, una serie basada en un insólito robo de jarabe de arce en Canadá.