Cynthia Klitbo explota y acusa discriminación en LCDLF por edad

Redacción

La convivencia al interior de La Casa de los Famosos México 2026 continúa al límite. Cynthia Klitbo, quien se ha consolidado como una de las figuras más polémicas de la temporada tras encabezar múltiples discusiones en las primeras semanas, volvió a encender los ánimos en el reality show. En esta ocasión, la actriz protagonizó un fuerte roce con la argentina Flor Vigna durante el desafío semanal, enfrentamiento que derivó en reclamos de discriminación por su edad hacia el resto de los participantes.

El conflicto detonó en el marco de la prueba denominada “Operación Digital”, una dinámica orientada a acumular presupuesto para el abastecimiento de la casa. La estructura del reto requería destreza, balance y coordinación:

El objetivo: Reunir la mayor cantidad de dinero acumulando pelotas de 100 pesos cada una en un lapso estricto de cinco minutos.

La mecánica: En una estructura inclinada colocada en el jardín, los concursantes debían organizarse en dos equipos de tres personas sobre vigas inestables. Cada participante tenía que llevar la pelota en equilibrio y entregarla en relevo hasta que el último integrante la hiciera rodar hacia la “banca digital”, evitando la “banca tradicional” o que cayera al suelo.

La controversia se originó cuando ‘La Jefa’ determinó que una de las rondas debía ejecutarse por una escuadra mixta de tres hombres y tres mujeres. Klitbo levantó la mano de inmediato para integrarse al grupo, respaldando su propuesta en el hecho de que no había fallado un solo tiro durante el juego.

No obstante, la mayoría de los habitantes optó por dejar fuera a la actriz y concederle el lugar a Flor Vigna. El fallo provocó el malestar inmediato de Cynthia, quien cedió el espacio con evidente molestia. Pese a que Vigna notó el enojo e intentó regresarle el puesto, la mexicana rechazó la oferta y se negó a reintegrarse a la prueba.

Ante la frialdad de la actriz, diversos compañeros intercedieron para matizar la situación, argumentando que la distribución no respondía a un asunto personal, sino a una estrategia colectiva para optimizar el rendimiento y asegurar los alimentos de la semana. Pese a las explicaciones, el ambiente en la casa quedó marcado por la fractura entre Klitbo y el grupo.

Con información de TVNotas

Foto: Instagram laklitbocynthia