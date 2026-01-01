DEA realiza masivo operativo contra el Cártel de Sinaloa; hay 617 arrestos

Redacción

La Administración de Control de Drogas (DEA) reportó la detención de 617 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, así como la incautación de 480 kilogramos de fentanilo, más de 11 millones de dólares en efectivo y 420 armas de fuego, en un operativo realizado entre el 25 y el 29 de agosto de 2025.

Las autoridades estadounidenses detallaron que el operativo se llevó a cabo en 23 divisiones de campo dentro de Estados Unidos y en siete regiones extranjeras, con el objetivo de desarticular las redes de mando, control y distribución del cártel. Además de los arrestos y el fentanilo, se confiscaron 714 mil 707 pastillas falsificadas, 2 mil 209 kilogramos de metanfetamina, 7 mil 469 kilogramos de cocaína y 16,55 kilogramos de heroína, mientras que el decomiso de activos ascendió a 1.697.313 dólares.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, destacó la relevancia del operativo: “Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense. Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”.

El Cártel de Sinaloa, considerado una de las amenazas más graves para la seguridad pública y la salud en Estados Unidos, opera en al menos 40 países, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores dedicados a la producción y distribución de drogas sintéticas de alto riesgo, así como a otras actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

La DEA subrayó que los resultados fueron posibles gracias a la combinación de inteligencia, aplicación de la ley y colaboración internacional, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otros socios federales, como parte de una estrategia integral para enfrentar el crimen organizado transnacional y la crisis del fentanilo.