Deberá párroco de San José reparar daños a vialidades por hacerse su estacionamiento

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Los daños en las aceras y en la vialidad provocados por el párroco del templo de San José al habilitar espacios de estacionamiento exclusivo, deberán ser reparados por el propio sacerdote, advirtió Óscar Rodríguez Godo, secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.

Rodríguez confirmó que la ocupación de la vía pública se encuentra fuera de norma.

“El ocupar la vía pública allí por el sacerdote, pues si no tiene permiso de Tránsito, que sería el competente, pues está irregular. Hay que platicar ese tema”, señaló.

El funcionario precisó que la instalación de topes y la afectación al pavimento sí corresponde a su dependencia.

“Sí, pues tiene que reparar. Quitar los postes y reparar el pavimento. Pero hay que platicar con el padre”, indicó.

Cuestionado sobre una posible sanción, afirmó que agotarán primero la vía del diálogo.

“No queremos llegar a eso. Primero, siempre invitamos a la gente a que se regularice. No somos un municipio sancionador, sino ordenador. Entonces, primero los invitamos a que cumplan; ya si no cumplen, pues también, si no cumplen, se hace acreedor a una sanción”, dijo.

Además de la sanción económica, el sacerdote estaría obligado a restituir la infraestructura.

“Independientemente de esa, la orden de que se reponga el pavimento al estado original”, agregó el funcionario.