Deberá Trump pagar 83.3 millones de dólares por difamación

Redacción

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes la solicitud del presidente Donald Trump para anular un veredicto de 83.3 millones de dólares dictado en su contra por dañar la reputación de la escritora E. Jean Carroll, tras negar su demanda por violación presentada en 2019.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, desestimó el argumento de Trump de que debía gozar de inmunidad presidencial frente a la demanda civil. La indemnización incluye 18.3 millones por daños emocionales y de reputación y 65 millones por daños punitivos. En junio pasado, el mismo tribunal confirmó un veredicto separado de 5 millones de dólares contra Trump por difamación similar y agresión sexual.

Carroll, de 81 años y ex columnista de la revista Elle, acusó a Trump de agredirla en 1996 en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman. Trump negó las acusaciones en 2019, diciendo que Carroll “no era mi tipo” y que inventó la historia para promocionar su libro. En 2022 repitió comentarios similares en su red social Truth Social, lo que derivó en el veredicto civil adicional.

Trump sostuvo en su apelación que la decisión de la Suprema Corte de julio de 2024, que le otorgaba inmunidad penal sustancial, le protegía de responsabilidad civil y que sus declaraciones sobre Carroll se hicieron en el ejercicio de sus funciones como presidente. También alegó errores del juez federal Lewis Kaplan al descartar su testimonio, que señalaba que solo buscaba “defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia”.

En junio, Carroll publicó nuevas memorias, Not My Type: Una mujer contra un presidente, en las que narra sus batallas legales contra Trump.