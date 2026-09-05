Decomisan en aduanas más de 3.8 millones de cigarros pirata procedentes de Asia

Redacción

Ciudad de México.-Un contundente golpe al tráfico de tabaco ilícito asestaron autoridades federales al asegurar un cargamento total de 3 millones 854 mil 692 cigarrillos apócrifos —con un peso de 15.6 toneladas— durante dos intervenciones estratégicas en los puntos aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las labores de inteligencia operativa permitieron a la Secretaría de Marina y a personal aduanero detectar la mercancía apócrifa que intentaba ingresar al país bajo declaraciones falsas de embarque. En el caso de la terminal aérea de la capital, la inspección no intrusiva reveló que un contenedor proveniente de Singapur etiquetado formalmente como bocinas ocultaba en realidad 191 mil 990 cajetillas, sumando más de 3.8 millones de cigarros en lo que representa el tercer decomiso con la misma ruta.

Por otro lado, la revisión efectuada en la recinto aduanero de Lázaro Cárdenas interceptó un segundo cargamento asiático, este procedente de Hong Kong, el cual pretendía hacerse pasar por un lote de vasos de cristal. Tras la verificación documental y física, los agentes aseguraron 15 mil 692 unidades adicionales de tabaco irregular.

Ambos decomisos son resultado directo del reforzamiento en el análisis de riesgo y los protocolos de vigilancia en las aduanas mexicanas, orientados a frenar el contrabando y la entrada de productos ilegales al territorio nacional.