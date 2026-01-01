Definen nominados para cuarta gala en La Casa de los Famosos México

Redacción

Tras la reciente eliminación de Arantza Ruiz, los 15 habitantes restantes en La Casa de los Famosos México se preparan para enfrentar un nuevo y tenso proceso de nominación este miércoles 19 de agosto, enmarcado por crecientes fricciones internas motivadas por la distribución y administración de los alimentos en la casa.

La dinámica de esta cuarta gala de nominación dio un giro inesperado luego de que Gema Garoa, al coronarse como la líder de la semana, no solo obtuviera inmunidad, sino también la facultad extraordinaria de nominar directamente a un compañero. La actriz eligió a Mariana, argumentando que su ingreso posterior al arranque del reality le otorga una ventaja estratégica sobre el resto de los competidores.

Habitantes en riesgo y nómina actual

Con Mariana instalada automáticamente en la lista de riesgo, el resto de las celebridades ingresará al confesionario para definir al resto de los nominados. Los participantes que continúan en la contienda y están expuestos a recibir votos son:

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Flor Vigna

Yanet García

Karina Torres

Yahir

Memo Schutz

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Massad Altamini

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Luis Chaparro

Hasta la fecha, el programa ha registrado la salida de Ximena Herrera, Fede Vigevani —quien participó bajo la figura de “infiltrado” para ceder su lugar a Mariana— y Arantza Ruiz.

En las próximas horas, un habitante tendrá la oportunidad de contender contra Gema Garoa por el beneficio de la salvación. Este recurso permitirá al vencedor retirar a un nominado de la placa definitiva o ejecutar una autosalvación en caso de resultar sentenciado.

Con información de TVNotas.