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29 junio, 2026
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Delincuentes despojan a hombre de su camioneta en Rincón de Romos, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre que se desplazaba a bordo de su camioneta de lujo, fue víctima de unos delincuentes, quienes lograron despojarlo de su unidad y dejarlo a su suerte sobre la carretera 45 norte en el municipio Rincón de Romos.

Los hechos se suscitaron al filo de las 18:30 horas de este miércoles, cuando una persona reportó al 911 haber sido asaltado por varios hombres armados dejándolo a su suerte sobre la vía federal a la altura de la comunidad El Salitrillo.

Esto provocó una gran movilización policial en los municipios cercanos del norte del estado, donde fue localizada a la víctima, quien se encontraba con sólo algunos golpes que no requirieron su traslado a un hospital.

La camioneta robada es una Ford Raptor que actualmente había sido pintada en blanco y con placas de Aguascalientes.

Tras un rastreo en la zona, no se logró dar con el paradero de la unidad, por lo que finalmente la víctima se presentó ante la Agente del Ministerio Público, en donde levantó su denuncia y se espera en las próximas horas, sea localizada dicha camioneta.