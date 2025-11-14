Demandan plazas para maestros de Cbtis en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Docentes pertenecientes a los planteles Cbtis y Cetis de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en el estado, se encuentran desprotegidos al no contar con beses que les garanticen certeza laboral.

Los mismos alzaron la voz para exigir la asignación inmediata de plazas definitivas para al menos un centenar de maestros que, pese a haber aprobado sus evaluaciones y obtenido puntajes destacados, continúan trabajando como interinos.

Refirieron que vienen laborando con contratos temporales, sin embargo, ello no les garantiza estabilidad labroral

De acuerdo con el docente José Luis Alférez, entrevistado en el marco de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación lCNTE) en la plaza principal, existe incertidumbre generada por la falta de nombramientos definitivos, lo cual, acusó, ha repercutido en afectaciones emocionales en el personal académico, quienes enfrentan altos niveles de estrés a pesar de cumplir con sus responsabilidades educativas.

Los inconformes aseguran que existen plazas federales disponibles, pero afirman que las autoridades federales no las liberan.

Inclusive, en varios de los 11 planteles de la DGETI en el estado, el número de maestros interinos supera al de personal basificado.

También señalaron que hay trabajadores que ingresaron antes de 2007 y que están próximos a jubilarse, lo que debería facilitar la asignación de espacios permanentes al personal evaluado y con desempeño comprobado.

El magisterio confía en que las autoridades federales atiendan la demanda, pues consideran que no hay razones justificables para seguir retrasando la entrega de plazas a quienes ya cumplieron todos los requisitos.