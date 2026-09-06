Denuncian a Policías por brutalidad y cateo ilegal en el Guadalupe Peralta en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una severa acusación por presunto abuso policial pesa sobre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de que un ciudadano fuera violentado físicamente y vulnerado en sus pertenencias en el fraccionamiento Guadalupe Peralta en la zona oriente de esta ciudad.

Sin mediar palabra ni dar explicación sobre el procedimiento, los oficiales arremetieron a golpes en su contra y procedieron a abrir su automóvil sin contar con una orden o justificación legal aparente.

El incidente tuvo lugar el pasado viernes minutos antes de las 21:00 horas, sobre la calle Adelina Hernández Reynoso.

De acuerdo con la versión del afectado, Carlos “N”, los preventivos que se desplazan a bordo de la unidad AG487B3 lo interceptaron al salir de su domicilio tras escuchar la alarma de su vehículo que aparentemente habría sido abierto por los gendarmes.

Tras la agresión, el afectado solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para que se indague el actuar de los agentes asignados a dicha patrulla y se determine la responsabilidad penal o administrativa que resulte del caso.

Previamente acudió ante una médica la cual certificó la gravedad de sus lesiones.