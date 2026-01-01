Denuncian discriminación a aficionado en silla de ruedas en Estadio Victoria

Redacción

Aguascalientes, Ags. — Una ola de indignación se desató en redes sociales tras la denuncia pública sobre un presunto acto de discriminación ocurrido en el Estadio Victoria, durante el partido entre Necaxa y Cruz Azul correspondiente a la Liga MX, donde el personal de seguridad del recinto habría negado el acceso a un aficionado celeste que se desplaza en silla de ruedas.

La denuncia cobró fuerza tras la publicación del periodista León Lecanda, de ESPN, quien calificó el hecho como una “vergüenza” y expuso las condiciones en las que se le impidió la entrada al seguidor del conjunto visitante.

Según los testimonios difundidos, el personal de seguridad del inmueble asumió una postura intransigente al exigir a los familiares del aficionado que este se levantara y caminara o que fuera cargado para ingresar, argumentando que la silla de ruedas no tenía permitido el acceso al estadio.

Ante la falta de pronunciamiento por parte de los locales, la afición celeste se movilizó en plataformas digitales para exigir apoyo hacia el seguidor afectado.

En respuesta, el periodista Adrián Esparza, de TUDN, dio a conocer que la directiva de Cruz Azul, encabezada por su presidente, tomó la decisión de contactar e invitar al aficionado a las instalaciones de La Noria para convivir con el equipo. Asimismo, se informó que ambos clubes buscarán coordinar esfuerzos para garantizar su asistencia sin contratiempos en la próxima visita de La Máquina a Aguascalientes.

Con información de Sopitas

Foto X: León Lecanda.