Denuncian falta de reembolso por concierto cancelado de María José en Aguascalientes

16 C
Aguascalientes
11 noviembre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Ciudadanos afectados por la cancelación del concierto de la cantante María José, programado en Aguascalientes, denunciaron públicamente que no han recibido el reembolso prometido por parte de la empresa organizadora Roster Crew ni de la plataforma Ticket One, pese a que la devolución del dinero estaba anunciada desde el 21 de octubre.

De acuerdo con los denunciantes, actualmente son alrededor de 30 personas las que se encuentran en la misma situación, sin haber obtenido respuesta ni seguimiento por parte de las empresas involucradas. 

Además, los teléfonos proporcionados en el comunicado oficial permanecen sin contestar, lo que ha incrementado la molestia y desconfianza de los consumidores.

“Solo queremos recuperar el dinero correspondiente a los boletos adquiridos”, expresaron los afectados a través de redes sociales quienes pidieron el apoyo de los medios de comunicación para dar visibilidad al caso y exigir una respuesta formal.

La empresa Roster Crew anunció la cancelación del evento semanas atrás, asegurando que los reembolsos se realizarían de manera ordenada, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna devolución, según reportan los afectados.

La cantante tenía programado presentarse el pasado 25 se octubre en la Monumental de Aguacalientes, sin embargo, de manera inexplicable se anunció su cancelación.