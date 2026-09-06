Denuncian nuevo caso de brutalidad policiaca en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes

Oscar Salado

Tepezalá, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asignados al municipio de Tepezalá se encuentran nuevamente en el ojo del huracán, luego de ser señalados por presunto uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial en contra de un ciudadano durante la noche del sábado.

La víctima fue identificada como Dagoberto, de quien hasta el momento se desconoce la edad precisa.

De acuerdo con los testimonios presentados por sus familiares, el hombre fue interceptado y detenido por uniformados estatales.

Tras percatarse del arresto, sus allegados acudieron a la Comandancia Municipal para verificar su estatus legal y solicitar su liberación; sin embargo, en el recinto las autoridades negaron de forma reiterada que se encontrara bajo custodia en dichas instalaciones.

Horas más tarde, los oficiales entregaron al detenido a sus familiares, quienes al recibirlo constataron que presentaba severas huellas de violencia física y múltiples lesiones en el cuerpo.

Ante la gravedad de su estado de salud, fue trasladado de urgencia a un nosocomio en la ciudad capital para recibir atención médica especializada.

Este incidente ha reavivado la indignación y la alarma entre los habitantes de la demarcación, al ocurrir a solo siete meses del deceso de Eduardo Medina Salazar, un joven de 24 años que perdió la vida al interior de las celdas de la misma corporación en circunstancias aún bajo investigación.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han emitido un comunicado oficial sobre el inicio de las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades entre los elementos involucrados.