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27 junio, 2026
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Denuncian por nepotismo a alcaldesa de San José de Gracia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Vicente Ventura Anaya, síndico procurador en San José de Gracia presentó ante la oficialía de partes del Congreso del Estado una denuncia en contra de la alcaldesa panista, Laura Araceli González Reyes, por los delitos de nepotismo y ejercicio indebido del servicio público.

En conferencia de medios en conocido restaurante del centro de la ciudad, indicó que esta denuncia es apegada a derecho, ya que la alcaldesa ha torcido la ley a su beneficio al colocar a su hermano Pedro González Reyes, como jefe de gabinete del municipio, así como el acomodo de más de alrededor de 30 familiares directos de la alcaldesa.

El funcionario de extracción priista mencionó que entregará copias de la denuncia a las contralorías municipal y estatal, así como a la fiscalía anticorrupción para que proceda en consecuencia al violarse la ley.