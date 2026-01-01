Denunciarán a López Beltrán y Adán Augusto por red de huachicol

Redacción

Ciudad de México.-El despacho de abogados Mendieta y Asociados, representación legal del excontralmirante Fernando Farías Laguna, confirmó que interpondrá una denuncia formal por crimen organizado vinculado al tráfico de hidrocarburos en contra de Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández. La medida legal deriva de la audiencia donde el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) citó las declaraciones de los testigos protegidos denominados “El Santo” y “JCSP”, quienes relacionaron a ambos políticos con presuntas irregularidades en el manejo de combustibles, por lo que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega podría requerir su comparecencia.

La defensa del imputado anunció asimismo que promoverá un juicio de amparo indirecto para combatir la vinculación a proceso dictada el 27 de agosto contra Farías Laguna, quien permanece en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa tras su deportación desde Buenos Aires el 21 de agosto de 2026. Dentro de la causa penal, la representación legal solicitó también la comparecencia del almirante Rafael Ojeda Durán; sin embargo, las autoridades adujeron la falta de localización del mandos en activo tras remitir los citatorios a un domicilio ubicado en Cancún.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Farías Laguna encabezaba junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la estructura delictiva denominada “Los Primos”, señalada por ingresar buques tanque en puertos mexicanos registrando el combustible bajo la denominación de aditivos o aceites para evadir gravámenes fiscales. Las operaciones de la red, que involucran la detención de 16 personas —entre ellas 12 exservidores públicos— y el aseguramiento en marzo de 2025 del buque Challenge Procyon en Altamira con 8 millones de litros de hidrocarburo, registran un quebranto patrimonial documentado superior a los 340 millones de pesos.