Derechos Humanos vigila novatadas en planteles educativos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, Luis Enrique Pérez de Loera, informó que el organismo mantiene vigilancia y contacto con las escuelas normales, particularmente ante posibles casos de novatadas, aunque actualmente no existe un procedimiento que pudiera derivar en una recomendación.

Pérez de Loera señaló en entrevista que se han realizado entrevistas y acercamientos con personal de las instituciones para conocer si existen asuntos relacionados con este tipo de prácticas al interior de sus órganos internos o si se llevan a cabo procesos de supervisión.

El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aseguró que también se ha mantenido presencia y seguimiento en la zona, al tiempo que destacó la importancia de reforzar la capacitación de los servidores públicos y del personal encargado de atender estos temas.

Explicó que la Dirección de Educación del organismo ha intensificado las acciones de capacitación, particularmente en sectores que anteriormente se encontraban un tanto descuidados, con el objetivo de actualizar al personal sobre las sanciones y recomendaciones que pueden derivarse de determinadas conductas.

El funcionario subrayó que estas acciones buscan generar una mayor conciencia entre los servidores públicos para que conozcan sus responsabilidades y sepan cómo actuar ante situaciones que pudieran vulnerar los derechos de estudiantes.