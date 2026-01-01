Derriba Estados Unidos drones de cárteles mexicanos con tecnología láser en la frontera de Texas

Redacción

EU.-Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos neutralizaron tres aeronaves no tripuladas vinculadas al crimen organizado mexicano en la región del Valle del Río Grande, al sur de Texas, tras detectar que los dispositivos realizaban labores de espionaje sobre personal militar y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las maniobras de interceptación se registraron entre la noche del martes 25 y la madrugada del miércoles 26 de agosto a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, un contingente de aproximadamente 8 mil efectivos creado en 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump para frenar actividades ilícitas en la franja fronteriza.

Para neutralizar los artefactos, el ejército estadounidense empleó por primera vez en esta zona el sistema de energía dirigida Army Multipurpose High Energy Laser, una tecnología que destruye objetivos aéreos mediante haces de luz de alta intensidad sin recurrir a munición convencional. Según detallaron representantes del Comando Norte (USNORTHCOM) y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), las organizaciones delictivas utilizan unidades comerciales modificadas para monitorear los patrullajes e implementar el tráfico ilegal de personas, armas y narcóticos. Aunque en territorio mexicano se han documentado ataques con explosivos mediante estos equipos, las autoridades confirmaron que no se registran incursiones armadas dentro del espacio aéreo estadounidense.

La operación militar genera posibles discrepancias diplomáticas debido a que el Pentágono no precisó si el derribo de los tres drones ocurrió en territorio de Estados Unidos o de México, escenario que se suma a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el resguardo de la soberanía nacional ante acciones unilaterales de Washington. El uso de esta tecnología láser ya había provocado incidentes previos en la zona, como el derribo accidental de una aeronave gubernamental en Fort Hancock y el cierre del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Paso en febrero de 2026 debido a desacuerdos con la Administración Federal de Aviación durante la aplicación de sistemas desarrollados por la firma AeroVironment Inc.

Fotografía de internet