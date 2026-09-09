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9 septiembre, 2026
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Desata inconformidad en Bachuaa prohibición por uso de faldas cortas y shorts

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Alumnas del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BACHUAA), principalmente del plantel central, se encuentran inconformes por la prohibición en el uso de faldas cortas y shorts.

​Estas restricciones impuestas por directivos y profesores de BACHUAA han encendido una serie de protestas dentro del plantel.

A través de la redes sociales las alumnas han señalado que esta medida limita su libertad personal para elegir cómo vestir, por lo que a manera de protesta colocaron en los baños y en otras instalaciones mensajes de inconformidad. 

Inclusive las inconformes están convocando a manifestarse de manera pacífica portando carteles, sin gritos, ni relajo, rechazando dicha medida que, dicen, coarta su libertad de vestir.